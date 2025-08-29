Cinéma Zoom Séance patrimoine Saint-Calais

Cinéma Zoom Séance patrimoine

Place de l’Hôtel de Ville Saint-Calais Sarthe

Début : 2025-08-29 20:30:00

(Re)découvrez La Ruée vers l’or (1925) du géant Charles Chaplin, dans une sublime version restaurée spécialement pour le centenaire du film.

Chaque mois, retrouvez un film qui a marqué l’histoire du cinéma ou une pépite à (re)voir sur grand écran ! .

English :

(Re)discover The Gold Rush (1925) by the giant Charles Chaplin, in a sublime version specially restored for the film?s centenary.

German :

(Wieder-)Entdecken Sie Goldrausch (1925) des Giganten Charles Chaplin in einer erhabenen Version, die eigens für das 100-jährige Jubiläum des Films restauriert wurde.

Italiano :

(Ri)scoprite La febbre dell’oro (1925) del gigante Charles Chaplin, in una sublime versione restaurata appositamente per il centenario del film.

Espanol :

(Re)descubra La quimera del oro (1925), del gigante Charles Chaplin, en una sublime versión restaurada especialmente para el centenario de la película.

