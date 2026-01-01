Cinéma Zoom Séance patrimoine Saint-Calais
Cinéma Zoom Séance patrimoine Saint-Calais vendredi 23 janvier 2026.
Cinéma Zoom Séance patrimoine
Place de L Hôtel de ville Saint-Calais Sarthe
Début : 2026-01-23 20:30:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
(Re)découvrez Conversation secrète (1974) de Francis Ford Coppola, thriller paranoïaque avec Gene Hackman.
Chaque mois, retrouvez un film qui a marqué l’histoire du cinéma ou une pépite à (re)voir sur grand écran !
Tarifs habituels. .
Place de L Hôtel de ville Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire
English :
(Re)discover Francis Ford Coppola’s Secret Conversation (1974), a paranoid thriller starring Gene Hackman.
