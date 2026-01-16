Cinéma Zoom Séance patrimoine Place de L Hôtel de ville Saint-Calais
Cinéma Zoom Séance patrimoine Place de L Hôtel de ville Saint-Calais vendredi 13 février 2026.
Cinéma Zoom Séance patrimoine
Place de L Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 20:30:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
(Re)découvrez La soif du mal (1958) d’Orson Welles.
(Re)découvrez La soif du mal (1958) d’Orson Welles. Chaque mois, retrouvez un film qui a marqué l’histoire du cinéma ou une pépite à (re)voir sur grand écran ! .
Place de L Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
(Re)discover Orson Welles? Thirst for Evil (1958).
L’événement Cinéma Zoom Séance patrimoine Saint-Calais a été mis à jour le 2026-01-16 par CDT72