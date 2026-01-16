Cinéma Zoom Séance patrimoine Place de L Hôtel de ville Saint-Calais
Place de L Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais Sarthe
Début : 2026-03-20 20:30:00
2026-03-20
(Re)découvrez L’approche (2001) et La vie moderne (2008) de Raymond Depardon.
Chaque mois, retrouvez un film qui a marqué l’histoire du cinéma ou une pépite à (re)voir sur grand écran ! .
English :
(Re)discover Raymond Depardon?s L?approche (2001) and La vie moderne (2008).
