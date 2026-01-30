Cinéma: Zootopie 2 Bourdeilles
Cinéma: Zootopie 2 Bourdeilles mardi 17 février 2026.
Cinéma: Zootopie 2
Salle des fêtes Bourdeilles Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
Cinéma: Zootopie 2, un film Disney.
Cinéma: Zootopie 2, un film Disney. .
Salle des fêtes Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 64 97 cinema@cine-passion24.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma: Zootopie 2
Cinema: When Autumn Comes. A film by François Ozon with Josiane Balasko, Hélène Vincent, Ludivine Sagnier.
L’événement Cinéma: Zootopie 2 Bourdeilles a été mis à jour le 2026-01-27 par Val de Dronne