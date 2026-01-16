Cinéma Zootopie 2 Champdeniers

Cinéma Zootopie 2

Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Salle des fêtes

Jeudi 12 février à 15h

Tarifs 6,50€ adulte, 5€ de 16 ans

Contact valdegray.csc79.org ou au 05 49 25 62 27

ZOOTOPIE 2 permettra de retrouver le savoureux duo de choc formé par les jeunes policiers Judy Hopps et Nick Wilde, qui, après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l’histoire de Zootopie, découvrent que leur collaboration n’est pas aussi solide qu’ils le pensaient lorsque le chef Bogo leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise. Leur partenariat sera même soumis à rude épreuve lorsqu’ils devront éclaircir sous couverture et dans des quartiers inconnus de la ville un nouveau mystère et s’engager sur la piste sinueuse d’un serpent venimeux fraîchement arrivé dans la cité animale… .

Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27

English : Cinéma Zootopie 2

