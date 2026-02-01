Cinéma Zootopie 2 Place des Fontaines Doué-en-Anjou

Cinéma Zootopie 2

Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 16:48:00

Date(s) :

2026-02-18

Judy Hopps et Nick Wilde reprennent du service dans une nouvelle enquête qui les entraîne au cœur de quartiers encore inexplorés de Zootopie.

Entre humour, action et surprises, le duo devra faire face à un mystère qui menace l’équilibre de la ville.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 18 février 2026 de 15h à 16h48. .

Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

Judy Hopps and Nick Wilde are back in action in a new investigation that takes them to the heart of Zootopie’s unexplored neighborhoods.

L’événement Cinéma Zootopie 2 Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-02-03 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME