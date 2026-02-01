Cinéma Zootopie 2 Place des Fontaines Doué-en-Anjou
Cinéma Zootopie 2 Place des Fontaines Doué-en-Anjou mercredi 18 février 2026.
Cinéma Zootopie 2
Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-18 16:48:00
Date(s) :
2026-02-18
Judy Hopps et Nick Wilde reprennent du service dans une nouvelle enquête qui les entraîne au cœur de quartiers encore inexplorés de Zootopie.
Entre humour, action et surprises, le duo devra faire face à un mystère qui menace l’équilibre de la ville.
PRECISIONS HORAIRES
Mercredi 18 février 2026 de 15h à 16h48. .
Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Judy Hopps and Nick Wilde are back in action in a new investigation that takes them to the heart of Zootopie’s unexplored neighborhoods.
L’événement Cinéma Zootopie 2 Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-02-03 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME