Cinéma Zootopie 2 Quai de l’Aumance Hérisson

Cinéma Zootopie 2 Quai de l’Aumance Hérisson mercredi 11 février 2026.

Cinéma Zootopie 2

Quai de l’Aumance Espace Gaume Hérisson Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

+16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 14:30:00
fin : 2026-02-11

Date(s) :
2026-02-11

Film d’animation suivi d’un atelier.
  .

Quai de l’Aumance Espace Gaume Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98  udaar03@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Animated film followed by a workshop.

L’événement Cinéma Zootopie 2 Hérisson a été mis à jour le 2026-01-27 par Montluçon Tourisme