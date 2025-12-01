Cinéma | Zootopie 2 Centre Culturel Langeac
Cinéma | Zootopie 2 Centre Culturel Langeac lundi 22 décembre 2025.
Cinéma | Zootopie 2
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 15:00:00
fin : 2025-12-22
Date(s) :
2025-12-22
1h 48min | Animation, Aventure, Comédie, Famille | De Byron Howard, Jared Bush | Par Jared Bush | Avec Marie-Eugénie Maréchal, Ginnifer Goodwin, Alexis Victor
.
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com
English :
1h 48min | Animation, Adventure, Comedy, Family | By Byron Howard, Jared Bush | By Jared Bush | With Marie-Eugénie Maréchal, Ginnifer Goodwin, Alexis Victor
L’événement Cinéma | Zootopie 2 Langeac a été mis à jour le 2025-11-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier