Cinéma Zootopie 2 Lauterbourg

Cinéma Zootopie 2

4 Allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14 17:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Film d’aventure à partir de 6 ans.

Autumn grandit dans la forêt amazonienne aux côtes de Hope, un adorable bébé jaguar femelle qu’elle a recueilli. Mais l’année de ses six ans, un drame familial contraint Autumn et son père à retourner vivre à New York. Huit années passent, et Autumn, devenue adolescente, n’a jamais oublié son amie jaguar. Quand elle apprend que Hope est en danger de mort, Autumn décide de retourner dans la jungle pour la sauver !

Film famille à partir de 6 ans.

ZOOTOPIE 2 permettra de retrouver le savoureux duo de choc formé par les jeunes policiers Judy Hopps et Nick Wilde, qui, après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l’histoire de Zootopie, découvrent que leur collaboration n’est pas aussi solide qu’ils le pensaient lorsque le chef Bogo leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise. Leur partenariat sera même soumis à rude épreuve lorsqu’ils devront éclaircir sous couverture et dans des quartiers inconnus de la ville un nouveau mystère et s’engager sur la piste sinueuse d’un serpent venimeux fraîchement arrivé dans la cité animale… .

4 Allée des Cygnes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est club.cinema.lauterbourg@gmail.com

English :

Adventure film for ages 6 and up.

Autumn grows up in the Amazon rainforest alongside Hope, an adorable baby female jaguar she has taken in. But the year she turns six, a family tragedy forces Autumn and her father to move back to New York. Eight years go by, and Autumn, now a teenager, has never forgotten her jaguar friend. When she learns that Hope is in mortal danger, Autumn decides to return to the jungle to save her!

