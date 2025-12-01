Cinéma Zootopie 2 Salle des fêtes Mouchard

Cinéma Zootopie 2

Lundi 29 décembre à 16h30 à la salle des fêtes de Mouchard

De Byron Howard, Jared Bush

Animation USA 1h48

A partir de 6 ans.

Les jeunes policiers Judy Hopps et Nick Wilde, après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l’histoire de Zootopie, découvrent que leur collaboration n’est pas aussi solide qu’ils le pensaient lorsque le chef Bogo leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise.

Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@valdamour.com

