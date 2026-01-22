Cinéma Zootopie 2 Saint-Affrique

Cinéma Zootopie 2

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-28

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-28 2026-01-31 2026-02-01

ZOOTOPIE 2 permettra de retrouver le savoureux duo de choc formé par les jeunes policiers Judy Hopps et Nick Wilde, qui, après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l’histoire de Zootopie !

Ils découvrent que leur collaboration n’est pas aussi solide qu’ils le pensaient lorsque le chef Bogo leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise. Leur partenariat sera même soumis à rude épreuve lorsqu’ils devront éclaircir sous couverture et dans des quartiers inconnus de la ville un nouveau mystère et s’engager sur la piste sinueuse d’un serpent venimeux fraîchement arrivé dans la cité animale…

26 novembre 2025 en salle | 1h 48min | Animation, Aventure, Comédie, Famille

De Byron Howard, Jared Bush|

Par Jared Bush

Avec Marie-Eugénie Maréchal, Ginnifer Goodwin, Alexis Victor

Titre original Zootopia 2 .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

ZOOTOPIA 2 reunites the delightful duo of young police officers Judy Hopps and Nick Wilde, who, after solving the biggest criminal case in Zootopie history!

