Cinéma Zootopie 2 Salle de l’Escale Saint-Denis-d’Oléron

Cinéma Zootopie 2

Salle de l’Escale Rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 15:00:00

fin : 2026-02-11 17:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Film d’animation, aventure, comédie, famille

De Byron Howard et Jared Bush

.

Salle de l’Escale Rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 culture-animation@st-denis-oleron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Paddington in Peru movie

Animation, Adventure, Comedy, Family

Byron Howard and Jared Bush

L’événement Cinéma Zootopie 2 Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes