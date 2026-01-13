Cinéma Zootopie 2 Salle de l’Escale Saint-Denis-d’Oléron
Cinéma Zootopie 2 Salle de l’Escale Saint-Denis-d’Oléron mercredi 11 février 2026.
Cinéma Zootopie 2
Salle de l’Escale Rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 15:00:00
fin : 2026-02-11 17:00:00
Date(s) :
2026-02-11
Film d’animation, aventure, comédie, famille
De Byron Howard et Jared Bush
Salle de l’Escale Rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 culture-animation@st-denis-oleron.fr
