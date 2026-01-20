Cinéma Zootopie 2 La Salicorne Saujon

Cinéma Zootopie 2 La Salicorne Saujon lundi 9 février 2026.

Cinéma Zootopie 2

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09 15:30:00
fin : 2026-02-09

Date(s) :
2026-02-09

1h 48min | Animation, Aventure, Comédie, Famille
De Byron Howard, Jared Bush
| Par Jared Bush
Avec Marie-Eugénie Maréchal, Ginnifer Goodwin, Alexis
  .

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07  contact@saujon.fr

English :

1h 48min | Animation, Adventure, Comedy, Family
Byron Howard, Jared Bush
| By Jared Bush
With Marie-Eugénie Maréchal, Ginnifer Goodwin, Alexis

L’événement Cinéma Zootopie 2 Saujon a été mis à jour le 2026-01-20 par Mairie de Saujon