Ciném’Acueille Cinéma les Korrigans Guingamp

Cinéma les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-05 14:45:00
Au programme Le chant des forêts , séance suivie d’un temps d’échange. Film proposé dans des conditions handi accueillantes lumière tamisée, sous-titrage français, salle accessible, niveau sonore adapté (séance ouverte à tous)/ .
Cinéma les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne
