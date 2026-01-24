Ciném’Acueille Cinéma les Korrigans Guingamp

Ciném’Acueille

Cinéma les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-26 14:30:00

2026-02-26

Au programme Les enfants de la Résistance , séance suivie d’un temps d’échange. Film proposé dans des conditions handi accueillantes lumière tamisée, sous-titrage français, salle accessible, niveau sonore adapté (séance ouverte à tous). .

