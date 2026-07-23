UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Solférino

Cinemagin’action Stade de Solférino Solférino

mardi 4 août 2026 · Stade de Solférino · Solférino

Cinemagin’action Stade de Solférino Solférino

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Stade de Solférino
Adresse
9 Quartier la Gare
Ville
40210 Solférino
Département
Landes
Tarif

Solférino

Cinemagin’action

Stade de Solférino 9 Quartier la Gare Solférino Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-08-04 00:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Animation, concert et cinéma de plein air ! Entrée libre .

Restauration et buvette sur place.
Animation, concert et cinéma de plein air ! Entrée libre .

Restauration et buvette sur place.   .

Stade de Solférino 9 Quartier la Gare Solférino 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 56 80 80  solfepi@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinemagin’action

Entertainment, concerts, and an outdoor movie screening! Free admission.

Food and refreshments available on site.

L’événement Cinemagin’action Solférino a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Cœur Haute Lande

À voir aussi à Solférino (Landes)