Cinemagin’action Stade de Solférino Solférino
mardi 4 août 2026 · Stade de Solférino · Solférino
Informations pratiques
Solférino
Cinemagin’action
Stade de Solférino 9 Quartier la Gare Solférino Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-08-04 00:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Animation, concert et cinéma de plein air ! Entrée libre .
Restauration et buvette sur place.
Animation, concert et cinéma de plein air ! Entrée libre .
Restauration et buvette sur place. .
Stade de Solférino 9 Quartier la Gare Solférino 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 56 80 80 solfepi@gmail.com
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English : Cinemagin’action
Entertainment, concerts, and an outdoor movie screening! Free admission.
Food and refreshments available on site.
L’événement Cinemagin’action Solférino a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Cœur Haute Lande
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