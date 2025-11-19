CINÉMAM ANIMATION MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS Béziers

CINÉMAM ANIMATION MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS

Après un accident, une souris intrépide et un renardeau timide se retrouvent au paradis des animaux, apprennent à dompter leurs instincts et vivent une aventure surprenante.

Journée atelier d’initiation à la création d’un film animé le samedi 22 novembre.

Dès 6 ans, entrée libre. .

English :

After an accident, an intrepid mouse and a timid fox cub find themselves in an animal paradise, learning to tame their instincts and living a surprising adventure.

German :

Nach einem Unfall finden sich eine unerschrockene Maus und ein schüchterner Fuchs im Tierparadies wieder, lernen, ihre Instinkte zu zähmen, und erleben ein überraschendes Abenteuer.

Italiano :

Dopo un incidente, un intrepido topo e un timido cucciolo di volpe si ritrovano nel paradiso degli animali, imparando a domare i propri istinti e vivendo un’avventura sorprendente.

Espanol :

Tras un accidente, un intrépido ratón y un tímido cachorro de zorro se encuentran en el paraíso animal, aprenden a domar sus instintos y viven una sorprendente aventura.

