CINEMAM Béziers

CINEMAM Béziers mardi 9 septembre 2025.

CINEMAM

2 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-09

fin : 2025-09-16

Date(s) :

2025-09-09 2025-09-12 2025-09-16 2025-09-26

Cinémam propose une sélection variée de films pour tous, des classiques aux nouveautés, pour partager émotions, rires et découvertes sur grand écran. Ados/Adultes. Auditorium. Entrée libre.

Cinémam, c’est un rendez-vous cinéma pour tous les publics comédies, drames, documentaires ou films d’aventure. Chaque séance est l’occasion de découvrir des histoires fortes, d’explorer des univers variés et de vivre ensemble l’émotion du grand écran. Une programmation riche qui mêle coups de cœur, nouveautés et perles du cinéma mondial.

Programme films

– 9 septembre Les Cyclades de Marc Fitoussi

– 12 septembre Rencontre en bateau avec Georges Brassens

– 16 septembre Plein Soleil de René Clément

– 26 septembre Opéra

Ados/adultes

Auditorium.

Entrée libre. .

2 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50

English :

Cinémam offers a varied selection of films for everyone, from classics to new releases, to share emotions, laughter and discoveries on the big screen. Teens/Adults. Auditorium. Free admission.

German :

Cinémam bietet eine vielfältige Auswahl an Filmen für alle, von Klassikern bis hin zu Neuheiten, um Emotionen, Lachen und Entdeckungen auf der großen Leinwand zu teilen. Jugendliche/Erwachsene. Auditorium. Freier Eintritt.

Italiano :

Cinémam offre una selezione variegata di film per tutti, dai classici alle nuove uscite, per condividere emozioni, risate e scoperte sul grande schermo. Ragazzi/Adulti. Auditorium. Ingresso libero.

Espanol :

Cinémam ofrece una variada selección de películas para todos los públicos, desde clásicos a estrenos, para compartir emociones, risas y descubrimientos en la gran pantalla. Adolescentes/Adultos. Auditorio. Entrada gratuita.

L’événement CINEMAM Béziers a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE