CINÉMAM : CAR MONDE Béziers
samedi 14 novembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
CINÉMAM : CAR MONDE
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
À travers les témoignages d’usagers et de conducteurs, Car Monde explore la mobilité rurale, ses défis et les liens qu’elle crée.
Car Monde donne la parole aux usagers et aux conducteurs des bus ruraux. À travers leurs témoignages, le film propose un regard sensible sur la mobilité dans les campagnes d’aujourd’hui, entre difficultés du quotidien, évolution des territoires et liens humains. La projection sera suivie d’un temps d’échange avec le réalisateur.
Dès 10 ans. .
place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English : CINÉMAM : CAR MONDE
Through the stories of users and drivers, Car Monde explores rural mobility, its challenges, and the connections it fosters.
L’événement CINÉMAM : CAR MONDE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34
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