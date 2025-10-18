CINÉMAM COMÉDIE MUSICALE RÉSISTE, LA COMÉDIE MUSICALE DE FRANCE GALL Béziers

CINÉMAM COMÉDIE MUSICALE RÉSISTE, LA COMÉDIE MUSICALE DE FRANCE GALL

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Au Club Lola’s, Maggie, sa famille et ses amis chantent, dansent et rient chaque nuit. Mais un drame viendra bouleverser leur quête de bonheur et d’amour.

Projection de la comédie musicale de Ladislas Chollat de 2015, avec Léa Deleau, Victor Le Douarec, Élodie Martelet, Gwendal Marimoutou et bien d’autres talents.

Chaque soir, le Club Lola’s s’illumine et accueille les Papillons de nuit venus chanter, danser et rire jusqu’au matin. Maggie, son père et sa sœur dirigent cette boîte de nuit mythique avec passion et acharnement, veillant à préserver l’héritage familial. Pourtant, Maggie rêve secrètement d’autre chose, d’un horizon plus vaste que les murs du club. Autour d’elle gravitent Mandoline, sa sœur cadette pleine de fougue, Tennessee et Angelina la rebelle, ainsi que les Princes des villes , charmeurs incorrigibles, et Mathis, pianiste au cœur tendre. Ensemble, ils partagent musique, amitié et espoirs. Mais une nuit, un événement tragique vient tout renverser et changer le cours de leurs vies.

Entrée libre. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

At Club Lola?s, Maggie, her family and friends sing, dance and laugh every night. But tragedy is about to disrupt their quest for happiness and love.

German :

Im Club Lola?s singen, tanzen und lachen Maggie, ihre Familie und ihre Freunde jede Nacht. Doch eine Tragödie erschüttert ihre Suche nach Glück und Liebe.

Italiano :

Al Club Lola, Maggie, la sua famiglia e i suoi amici cantano, ballano e ridono ogni sera. Ma una tragedia sta per sconvolgere la loro ricerca della felicità e dell’amore.

Espanol :

En el Club Lola’s, Maggie, su familia y sus amigos cantan, bailan y ríen cada noche. Pero la tragedia está a punto de interrumpir su búsqueda de la felicidad y el amor.

