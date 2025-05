CINÉMAM CONCERT ZAHIA ZIOUANI OU LA MUSIQUE FRANÇAISE – Béziers, 21 juin 2025 07:00, Béziers.

Hérault

CINÉMAM CONCERT ZAHIA ZIOUANI OU LA MUSIQUE FRANÇAISE 1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Si vous avez aimé « Divertimento », ne manquez pas la projection du concert de Zahia Ziouani et ses 100 musiciens à la Cité de la Musique, au cœur d’un vibrant programme de musique française.

Si vous avez aimé « Divertimento » de Marie-Castille Mention-Schaar, vous serez conquis par ce concert dirigé par Zahia Ziouani.

À la tête de l’orchestre symphonique Divertimento , qu’elle a fondé et dirige artistiquement, elle mène 100 jeunes musiciens avec énergie. Pour la première fois à la Cité de la Musique, l’ensemble interprète un programme dédié à la musique française, de Chabrier à Dukas en passant par Lalo et Saint-Saëns. Une expérience musicale pleine d’émotion à ne pas manquer !

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Ados/adultes. .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

If you enjoyed « Divertimento », don’t miss the screening of the concert by Zahia Ziouani and her 100 musicians at the Cité de la Musique, at the heart of a vibrant program of French music.

German :

Wenn Ihnen « Divertimento » gefallen hat, sollten Sie sich die Vorführung des Konzerts von Zahia Ziouani und ihren 100 Musikern in der Cité de la Musique nicht entgehen lassen, in dessen Mittelpunkt ein vibrierendes Programm französischer Musik steht.

Italiano :

Se vi è piaciuto « Divertimento », non perdetevi la proiezione del concerto di Zahia Ziouani e dei suoi 100 musicisti alla Cité de la Musique, al centro di un vibrante programma di musica francese.

Espanol :

Si disfrutó con « Divertimento », no se pierda la proyección del concierto de Zahia Ziouani y sus 100 músicos en la Cité de la Musique, en el corazón de un vibrante programa de música francesa.

L’événement CINÉMAM CONCERT ZAHIA ZIOUANI OU LA MUSIQUE FRANÇAISE Béziers a été mis à jour le 2025-05-09 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE