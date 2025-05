CINÉMAM DIVERTIMENTO – Béziers, 17 juin 2025 07:00, Béziers.

Projection du film de Marie-Castille Mention-Schaar dans lequel deux sœurs fondent un orchestre en 1995 pour rendre la musique classique accessible à tous.

Dans le cadre de la fête de la musique, projection du film de Marie-Castille Mention-Schaar avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup et Zinedine Soualem.

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre, soutenue par sa sœur jumelle Fettouma, violoncelliste professionnelle. Portées depuis l’enfance par la musique classique, elles veulent la rendre accessible à tous. En 1995, femmes, d’origine algérienne et issues de Seine-Saint-Denis, elles relèvent ce défi avec passion et détermination en créant leur propre orchestre Divertimento . Ce film raconte leur histoire vraie, vibrante et inspirante.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Screening of Marie-Castille Mention-Schaar’s film in which two sisters found an orchestra in 1995 to make classical music accessible to all.

German :

Vorführung des Films von Marie-Castille Mention-Schaar, in dem zwei Schwestern 1995 ein Orchester gründen, um die klassische Musik für alle zugänglich zu machen.

Italiano :

Proiezione del film di Marie-Castille Mention-Schaar in cui due sorelle fondano un’orchestra nel 1995 per rendere la musica classica accessibile a tutti.

Espanol :

Proyección de la película de Marie-Castille Mention-Schaar en la que dos hermanas fundan en 1995 una orquesta para hacer accesible a todos la música clásica.

