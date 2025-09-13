CINÉMAM DOC Béziers

CINÉMAM DOC Béziers samedi 13 septembre 2025.

CINÉMAM DOC

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-13 2025-09-23 2025-09-27

Cinémam Doc met à l’honneur le documentaire, offrant des récits vrais et inspirants pour explorer le monde et mieux comprendre notre époque. Entrée libre dans la limite des places limitées. Ados/Adultes.

Cinémam Doc propose une sélection de documentaires captivants qui ouvrent les yeux sur le monde. Histoire, société, nature, portraits… chaque film offre un regard unique et sensible, mêlant émotion et réflexion. Un voyage au cœur du réel, pour éveiller la curiosité et nourrir la discussion après la projection.

Programme

– 13 septembre 15h00 « Tout est possible, 2018 de John Chester »

– 23/09 à 18h00 & 27/09 à 16h00 « Le jour, la nuit, le silence Fayet, Redon et les rêveurs de paradis »

Entrée libre dans la limite des places limitées. Ados/Adultes. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Cinémam Doc celebrates documentaries, offering true and inspiring stories to explore the world and better understand our times. Free admission subject to seating availability. Teens/Adults.

German :

Cinémam Doc stellt den Dokumentarfilm in den Mittelpunkt und bietet wahre und inspirierende Geschichten, um die Welt zu erkunden und unsere Zeit besser zu verstehen. Freier Eintritt bei begrenztem Platzangebot. Jugendliche/Erwachsene.

Italiano :

Cinémam Doc celebra i documentari, offrendo storie vere e stimolanti per esplorare il mondo e comprendere meglio i nostri tempi. Ingresso libero con posti limitati. Ragazzi/Adulti.

Espanol :

Cinémam Doc celebra los documentales, ofreciendo historias verdaderas e inspiradoras para explorar el mundo y comprender mejor nuestro tiempo. Entrada gratuita sujeta a aforo limitado. Adolescentes/Adultos.

L’événement CINÉMAM DOC Béziers a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE