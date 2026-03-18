CINÉMAM DOC MASCARADES

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

À Tomave, rituels pour la pluie et traditions andines croisent l’arrivée d’ingénieurs voulant moderniser l’agriculture. VOSTFR.

Sur les hauts plateaux boliviens, les habitants du village de Tomave vivent de la culture du quinoa et de l’élevage de lamas. Pour appeler la pluie, ils se déguisent, chantent et rient, lançant pétards et confettis en l’honneur de la Terre-Mère. Mais des ingénieurs agronomes apparaissent aux abords du village, porteurs de technologies agricoles et bien décidés à moderniser et rationaliser les pratiques. Le début d’une étrange mascarade.

Documentaire de Claire Second, diffusion en VOSTFR.

Dans le cadre du Cycle Nature sur la biodiversité qui se déroulera d’avril à octobre à la MAM. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

In Tomave, rain rituals and Andean traditions meet the arrival of engineers intent on modernizing agriculture. VOSTFR.

L’événement CINÉMAM DOC MASCARADES Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34