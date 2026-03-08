CINÉMAM LA FIANCÉE DU POÈTE Béziers

CINÉMAM LA FIANCÉE DU POÈTE

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Mireille accueille trois locataires qui bouleversent sa vie et ravivent un amour de jeunesse.

Passionnée de peinture et de poésie, Mireille travaille à la cafétéria des Beaux-Arts de Charleville tout en survivant grâce à de petits trafics. Héritière d’une grande maison en bord de Meuse qu’elle ne peut entretenir seule, elle accueille trois locataires. Leur arrivée va bouleverser sa vie et la préparer au retour inattendu de son amour de jeunesse, devenu poète.

Projection du film de Yolande Moreau en VF.

Dans le cadre du Printemps des poètes . .

English :

Mireille welcomes three tenants who turn her life upside down and rekindle a childhood love.

