Informations pratiques

Béziers

CINÉMAM LE SECRET DE LA PYRAMIDE

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-20

Avant de devenir légendaires, Sherlock Holmes et John Watson se lancent dans une première enquête face à une mystérieuse secte égyptienne.

Réalisé par Barry Levinson et Chris Colombus, découvrez Londres en 1870, le jeune John Watson intègre une nouvelle école où il rencontre Sherlock Holmes, un brillant déducteur en herbe. Une amitié naissante qui les entraîne bientôt dans leur première enquête une mystérieuse secte égyptienne s’en prend à plusieurs hommes d’affaires britanniques… .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Before becoming legendary, Sherlock Holmes and John Watson embark on their first investigation into a mysterious Egyptian cult.

L’événement CINÉMAM LE SECRET DE LA PYRAMIDE Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34