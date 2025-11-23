CINÉMAM NOËL EDWARD AUX MAINS D’ARGENT Béziers

CINÉMAM NOËL EDWARD AUX MAINS D’ARGENT

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Edward, création d’un savant, a des lames à la place des mains. Artiste hors pair, il fascine la ville mais peut blesser quand il perd le contrôle.

Avec Johnny Depp, Winona Ryder et Dianne Wiest. .

+33 4 99 41 05 50

English :

Edward, the creation of a scientist, has blades for hands. A peerless artist, he fascinates the town, but can hurt when he loses control.

German :

Edward, die Schöpfung eines Wissenschaftlers, hat Klingen anstelle von Händen. Als herausragender Künstler fasziniert er die Stadt, kann aber auch verletzen, wenn er die Kontrolle verliert.

Italiano :

Edward, frutto della mente di uno scienziato, ha lame al posto delle mani. Artista impareggiabile, affascina la città ma può causare danni quando perde il controllo.

Espanol :

Edward, la creación de un científico, tiene cuchillas por manos. Artista sin igual, fascina a la ciudad, pero puede causar daños cuando pierde el control.

