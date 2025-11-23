CINÉMAM NOËL WICKED, 2024 Béziers

CINÉMAM NOËL WICKED, 2024

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Dans le monde fantastique d’Oz, Elphaba, une jeune femme incomprise à cause de la couleur de sa peau, ignore l’étendue de ses pouvoirs. À ses côtés, Glinda, populaire et privilégiée, découvre peu à peu la véritable nature de son cœur. Leur rencontre à l’Université de Shiz marque le début d’une amitié improbable mais profonde.

Avec Cynthia Erivo, Ariana Grande, Michelle Yeoh et Jeff Goldblum.

Dès 10 ans. .

English :

In the world of Oz, the misunderstood Elphaba discovers her powers alongside the popular but naive Glinda. Their meeting at Shiz University seals an unlikely friendship.

German :

In der Welt von Oz entdeckt die unverstandene Elphaba ihre Kräfte an der Seite der beliebten, aber naiven Glinda. Als sie sich an der Universität von Shiz kennenlernen, entsteht eine unwahrscheinliche Freundschaft.

Italiano :

Nel mondo di Oz, l’incompresa Elphaba scopre i suoi poteri accanto alla popolare ma ingenua Glinda. Il loro incontro all’Università di Shiz suggella un’improbabile amicizia.

Espanol :

En el mundo de Oz, la incomprendida Elphaba descubre sus poderes junto a la popular pero ingenua Glinda. Su encuentro en la Universidad de Shiz sella una improbable amistad.

