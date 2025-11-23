CINÉMAM NOËL WINTER BREAK Béziers

CINÉMAM NOËL WINTER BREAK

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

2025-12-16

Hiver 1970 M. Hunham, professeur d’histoire ancienne dans un prestigieux lycée privé pour garçons de Nouvelle-Angleterre, est bougon et peu apprécié de ses élèves comme de ses collègues. À l’approche de Noël, il doit rester sur le campus pour surveiller les quelques pensionnaires présents. Bientôt, il ne restera plus qu’Angus, élève de 1ère à la fois brillant et insoumis.

Avec Paul Giamatti, Dominic Sessa et Da’Vine Joy Randolph. .

In the winter of 1970, Mr Hunham, a grumpy teacher at a private high school, has to look after the boarders at Christmas. He is left alone with Angus, a brilliant but rebellious pupil.

Winter 1970: Mr. Hunham, ein brummiger Lehrer an einer Privatschule, muss an Weihnachten die Internatsschüler beaufsichtigen. Er bleibt allein mit Angus, einem brillanten, aber aufsässigen Schüler.

Nell’inverno del 1970, il signor Hunham, scorbutico insegnante di una scuola secondaria privata, deve occuparsi dei pensionanti a Natale. Rimane solo con Angus, un alunno brillante ma ribelle.

En el invierno de 1970, el Sr. Hunham, un malhumorado profesor de un instituto privado, tiene que cuidar de los internos en Navidad. Se queda solo con Angus, un alumno brillante pero rebelde.

