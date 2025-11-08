CINÉMAM OPÉRA DER FREISCHÜTZ Béziers

CINÉMAM OPÉRA DER FREISCHÜTZ

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

En Bohême au XVIIe siècle, Max, jeune garde-chasse épris d’Agathe, doit gagner un concours de tir pour l’épouser. Le Freischütz, chef-d’œuvre fondateur de l’opéra allemand.

En Bohême, au XVIIe siècle, Max, jeune garde-chasse du prince et tireur réputé, désespère d’avoir échoué à un concours de tir. Pour épouser celle qu’il aime, Agathe, il doit impérativement remporter l’épreuve du lendemain. Considéré comme l’acte fondateur de l’opéra allemand, le Freischütz symbolise l’essor des opéras nationaux et le recul de la suprématie italienne.

Avec A. Schager ; C. Nylund ; D. Fally.

Ados/adultes. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

In 17th-century Bohemia, Max, a young gamekeeper infatuated with Agathe, must win a shooting contest to marry her. The Freischütz, the founding masterpiece of German opera.

German :

Im Böhmen des 17. Jahrhunderts muss der junge Jagdaufseher Max, der in Agathe verliebt ist, einen Schießwettbewerb gewinnen, um sie zu heiraten. Der Freischütz, das Meisterwerk, das die deutsche Oper begründete.

Italiano :

Nella Boemia del XVII secolo, Max, un giovane guardiacaccia infatuato di Agathe, deve vincere una gara di tiro per sposarla. Il Freischütz, il capolavoro fondatore dell’opera tedesca.

Espanol :

En la Bohemia del siglo XVII, Max, un joven guardabosques enamorado de Agathe, tiene que ganar un concurso de tiro para casarse con ella. El Freischütz, obra maestra fundacional de la ópera alemana.

