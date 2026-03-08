CINÉMAM OPÉRA DON PASQUALE Béziers

CINÉMAM OPÉRA DON PASQUALE

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Don Pasquale, opéra bouffe de Donizetti faux mariage et quiproquos inspirés de la commedia dell’arte.

Don Pasquale, vieux célibataire autoritaire, croit piéger son neveu Ernesto en annonçant son mariage avec une jeune femme, le privant ainsi d’héritage. Mais la malicieuse Norina et le docteur Malatesta retournent la situation contre lui. Déguisements, faux mariage et quiproquos rythment cet opéra bouffe de 1843, inspiré de la commedia dell’arte. Livret de Ruffini et Donizetti.

Projection en VOSTFR, de Gaetano Donizetti et Evelino Pidà. .

Don Pasquale, an opera buffa by Donizetti: fake marriage and misunderstandings inspired by commedia dell?arte.

