CINÉMAM PAULA

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Paula Becker quitte tout pour Paris et son art. Film en VOSTFR de Christian Schwochow avec Carla Juri.

1900, nord de l’Allemagne. À 24 ans, Paula Becker rêve de liberté, de reconnaissance et de création. Malgré l’amour de son mari, le peintre Otto Modersohn, elle quitte tout pour Paris, décidée à vivre pleinement son art. Un destin audacieux porté par Carla Juri, Albrecht Schuch et Roxane Duran. Découvrez aussi l’artothèque de la MAM et empruntez une œuvre comme un livre.

Projection en VOSTFR du film de Christian Schwochow (2021).

Dès 10 ans. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Paula Becker leaves everything for Paris and her art. Film by Christian Schwochow with Carla Juri.

L’événement CINÉMAM PAULA Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34