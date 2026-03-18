CINÉMAM THE WAY

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Tom Avery suit le pèlerinage de Compostelle après la disparition de son fils. VOSTFR.

Tom Avery, médecin américain, part en France après la disparition de son fils Daniel en montagne. Il découvre que Daniel suivait le pèlerinage de Compostelle et décide de marcher à son tour. Au fil des rencontres, Tom s’ouvre aux autres et apprend à marcher ensemble.

Avec Martin Sheen, Emilio Estevez, Deborah Unger, film de d’Emilio Estevez.

Diffusion en VOSTFR.

Une conférence sur le chemin de Compostelle aura lieu le 11 avril. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Tom Avery follows the Compostela pilgrimage after the disappearance of his son. VOSTFR.

L’événement CINÉMAM THE WAY Béziers a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34