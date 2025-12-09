Cinémaniacs | Certains l’aiment chaud Le Diapason – Université de Rennes Rennes

Cinémaniacs | Certains l’aiment chaud Le Diapason – Université de Rennes Rennes mardi 9 décembre 2025.

Cinémaniacs | Certains l’aiment chaud Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mardi 9 décembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit après adhésion au cinéclub.

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

Un film de Billy Wilder • 1959 • Blu-Ray

### **Cinémaniacs | Certains l’aiment chaud**

**Un film de Billy Wilder • 1959 • Blu-Ray**

Deux musiciens de jazz au chômage, mêlés involontairement à un règlement de comptes entre gangsters, se transforment en musiciennes pour leur échapper. Ils partent en Floride avec un orchestre féminin. Ils tombent illico amoureux d’une ravissante et blonde créature, Alouette, qui veut épouser un milliardaire.

**► Mardi 9 décembre à 20h**

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande annonce: [https://youtu.be/2qjOwr6JjJ4?feature=shared](https://youtu.be/2qjOwr6JjJ4?feature=shared)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-09T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-09T22:00:00.000+01:00

1

https://diapason.univ-rennes.fr/

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

G.julien