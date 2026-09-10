Informations pratiques

Cinémaniacs | Christine Le Diapason Rennes Mardi 20 octobre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit après adhésion au cinéclub.* Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

Un film de John Carpenter, 1983

### **Cinémaniacs | Christine**

**Christine, John Carpenter, 1983**

La première fois qu’Arnie vit Christine, il tomba en extase devant cette beauté aux formes éblouissantes. C’était dit, ils aillaient lier leurs destins pour le meilleur et pour le pire. Mais Christine, la belle Plymouth, modèle 57, n’aime pas trop les rivales. Gare à celles qui voudront approcher Arnie.

**► Mardi 20 octobre à 20h au Diapason**

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande annonce :

[https://youtu.be/ieBmy6qjiCI?si=KbyeCHO02VXrxDHR](https://youtu.be/ieBmy6qjiCI?si=KbyeCHO02VXrxDHR)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-20T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-20T20:30:00.000+02:00

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https://diapason.univ-rennes1.fr/

Le Diapason Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35703 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr

G.Julien



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