Cinémaniacs | Corpo Celeste Le Diapason – Université de Rennes Rennes

Cinémaniacs | Corpo Celeste

Mardi 4 novembre, 20h00

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

### **Cinémaniacs | Corpo Celeste**

**Un film d’Alice Rohrwacher • 2011 • Blu-Ray**

Marta scrute sa ville natale en Calabre, où elle vient tout juste de rentrer avec sa mère et sa sœur, après avoir grandi en Suisse. Du haut de ses treize ans, elle se sent comme une étrangère dans cette Italie du sud dévastée. Elle a maintenant l’âge de faire sa confirmation et le catéchisme est le meilleur endroit pour tenter de s’intégrer. Mais loin de ses rêves « célestes », elle ne fait qu’y découvrir les petits arrangements de la communauté.

**► Mardi 4 novembre à 20h**

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande annonce: [https://youtu.be/5AAxgpbLe2k?feature=shared](https://youtu.be/5AAxgpbLe2k?feature=shared)

Début : 2025-11-04T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-04T22:00:00.000+01:00

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

