Cinémaniacs | Cure Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mardi 20 janvier, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit après adhésion au cinéclub.

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

Un film de Kiyoshi Kurosawa • 1997 • Blu-Ray

### **Cinémaniacs | Cure**

**Un film de Kiyoshi Kurosawa • 1997 • Blu-Ray**

Un officier de police, Takabe, enquête sur une série de meurtres dont les victimes sont retrouvées avec une croix gravée dans le cou. Un jour, un jeune vagabond est arrêté près de l’endroit ou a été retrouvé le dernier corps. Il est vite identifié comme un ancien étudiant en psychologie, devenu fou et ayant d’inquiétants pouvoirs hypnotiques, lui permettant de pousser des gens à commettre des actes criminels…

**► Mardi 20 janvier à 20h**

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande annonce:

[https://youtu.be/Kr0LzE4VRkQ?si=EwQUYxyp8zNXisGn](https://youtu.be/Kr0LzE4VRkQ?si=EwQUYxyp8zNXisGn)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-20T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-20T22:00:00.000+01:00

1

https://diapason.univ-rennes.fr/

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

G.julien



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

