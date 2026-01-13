Cinémaniacs | Dog Day Afternoon Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mardi 3 mars, 20h00 Ille-et-Vilaine

Un film de Sydney Lumet • 1975 • 35 mm

### **Cinémaniacs | Dog Day Afternoon**

Par un chaud après-midi d’août 1972, trois hommes se lancent à l’assaut de la First Savings Bank, à Brooklyn. Armés et décidés, ils espèrent piller des coffres remplis de l’argent qui changera leur vie. Si l’un des malfrats préfère abandonner, Sonny et Sal parviennent à contraindre les employés de la banque à ouvrir le coffre. Mais celui-ci est quasiment vide. Saisis de stupeur, les deux complices n’ont plus d’autre choix que de maintenir le siège de la banque, la police ayant encerclé les lieux. Nul échappatoire possible, seuls leurs otages pourraient leur servir à sauver leur peau. A l’extérieur se pressent badauds et journalistes.

**► Mardi 3 mars à 20h**

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande annonce:

[https://youtu.be/Ne6KMHLTvik?si=mk2uQxok08sUztHe](https://youtu.be/Ne6KMHLTvik?si=mk2uQxok08sUztHe)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-03T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-03T22:00:00.000+01:00

https://diapason.univ-rennes.fr/

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

