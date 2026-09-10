Informations pratiques

Cinémaniacs | Edward Munch, la danse de la vie Le Diapason Rennes Mardi 24 novembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit après adhésion au cinéclub.* Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

Un film de Peter Watkins 1974 – 35mm

### **Cinémaniacs | Edward Munch, la danse de la vie**

**Edward Munch, la danse de la vie, Peter Watkins 1974 – 35mm**

Fin du 19e siècle en Norvège. Edvard Munch est un jeune peintre prometteur mais c’est aussi un homme tourmenté par ses drames amoureux, la crainte de tomber malade et taraudé par une idée : être reconnu à la hauteur de son talent… Blessé par les critiques, rejeté par cette bourgeoisie à laquelle il veut appartenir, il finit par trouver refuge auprès des anarchistes. Commence alors l’incroyable destin d’un artiste essentiel du mouvement expressionniste…

**► Mardi 24 novembre à 20h au Diapason**

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande annonce :

[https://youtu.be/2TYhJgtEBQw?si=o4sGV3Zug-mzB57V](https://youtu.be/2TYhJgtEBQw?si=o4sGV3Zug-mzB57V)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-24T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-24T20:30:00.000+01:00

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https://diapason.univ-rennes1.fr/

Le Diapason Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35703 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr

G.Julien



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