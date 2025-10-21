Cinémaniacs | La Bataille d’Alger Le Diapason – Université de Rennes Rennes

Cinémaniacs | La Bataille d’Alger Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mardi 21 octobre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

### **Cinémaniacs | La Bataille d’Alger**

**Un film de Gillo Pontecorvo • 1966 • 35mm**

Octobre 1957. Les paras du colonel Mathieu cernent le refuge d’Ali-La- Pointe, responsable de la guérilla urbaine. Pendant ses heures de réclusion forcée, Ali revit l’itinéraire qui l’a conduit de l’état de délinquant et proxénète à celui de chef guérillero du F.L.N. Novembre 1954, l’organisation terroriste entreprend son activité en Algérie ; ce sont les premiers attentats à la bombe dans les bars, les gares et les cinémas de la « ville européenne ».

**► Mardi 21 octobre à 20h**

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande annonce: [https://youtu.be/Z49V1ROYzWI?feature=shared](https://youtu.be/Z49V1ROYzWI?feature=shared)

