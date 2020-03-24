Cinémaniacs | La Horde Sauvage Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mardi 24 mars, 20h00 Gratuit après adhésion au cinéclub.

### **Cinémaniacs | La Horde Sauvage**

En 1914, Pike Bishop et sa bande entrent dans San Rafael, une petite ville du Texas, déguisés en cavaliers de l’US Cavalry. Ensemble, ils se dirigent vers la gare pour y dérober la paie des employés du chemin de fer. Ils ignorent que Thornton, autrefois leur complice, aujourd’hui leur pire ennemi, les y attend, chargé par la direction des chemins de fer de leur tendre une embuscade. L’affaire tourne à la fusillade. Des dizaines d’innocents y laissent la vie. Pike, qui a perdu quelques hommes dans l’affaire, n’est pas satisfait. Il accepte l’offre d’un général mexicain, Mapache, qui lui demande d’attaquer un train rempli d’or et de munitions.

**► Mardi 24 mars à 20h**

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande annonce:

[https://youtu.be/gW7Ubgakh3U?si=D8kYLvx5SCvF6SUq](https://youtu.be/gW7Ubgakh3U?si=D8kYLvx5SCvF6SUq)

