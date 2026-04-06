Cinémaniacs | La Tortue Rouge Le Diapason – Université de Rennes Rennes
Cinémaniacs | La Tortue Rouge Le Diapason – Université de Rennes Rennes mardi 7 avril 2026.
Cinémaniacs | La Tortue Rouge Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mardi 7 avril, 20h00 Gratuit après adhésion au cinéclub.
Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre
Un film de Mikael Dudok de Witte • 2016 • Blu-Ray
### **Cinémaniacs | La Tortue Rouge**
**Un film de Mikael Dudok de Witte • 2016 • Blu-Ray**
À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes étapes de la vie d’un être humain.
**► Mardi 7 avril à 20h**
Gratuit après adhésion au cinéclub.*
Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre
*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)
Bande annonce:
[https://youtu.be/e38pQOFMPlU?si=TqhdtodtiIbV2Q5d](https://youtu.be/e38pQOFMPlU?si=TqhdtodtiIbV2Q5d)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-07T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-07T22:00:00.000+02:00
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https://diapason.univ-rennes.fr/
Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68 G.julien
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