Cinémaniacs | La Tortue Rouge Le Diapason – Université de Rennes Rennes

### **Cinémaniacs | La Tortue Rouge**

**Un film de Mikael Dudok de Witte • 2016 • Blu-Ray**

À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes étapes de la vie d’un être humain.

**► Mardi 7 avril à 20h**

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande annonce:

[https://youtu.be/e38pQOFMPlU?si=TqhdtodtiIbV2Q5d](https://youtu.be/e38pQOFMPlU?si=TqhdtodtiIbV2Q5d)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-07T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-07T22:00:00.000+02:00

https://diapason.univ-rennes.fr/

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

G.julien



