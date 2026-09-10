Informations pratiques

Cinémaniacs | Le cercle des poètes disparus Le Diapason Rennes Mardi 6 octobre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit après adhésion au cinéclub.* Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

Un film de Peter Weir, 1994

### **Cinémaniacs | Le cercle des poètes disparus**

**Le cercle des poètes disparus, Peter Weir, 1994**

Todd Anderson, un garçon plutôt timide, est envoyé dans la prestigieuse académie de Welton, réputée pour être l’une des plus fermées et austères des États-Unis, là où son frère avait connu de brillantes études.

C’est dans cette université qu’il va faire la rencontre d’un professeur de lettres anglaises plutôt étrange, Mr Keating, qui les encourage à toujours refuser l’ordre établi. Les cours de Mr Keating vont bouleverser la vie de l’étudiant réservé et de ses amis…

► **Mardi 6 octobre à 20h au Diapason**

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande annonce: [https://youtu.be/ye4KFyWu2do?si=R6w3x7aNjYDKttM4](https://youtu.be/ye4KFyWu2do?si=R6w3x7aNjYDKttM4)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-06T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-06T20:30:00.000+02:00

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https://diapason.univ-rennes1.fr/

Le Diapason Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35703 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr

G.Julien



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