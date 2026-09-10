Cinémaniacs | Le cercle des poètes disparus Le Diapason Rennes
mardi 6 octobre 2026 · Le Diapason · Rennes
Informations pratiques
Cinémaniacs | Le cercle des poètes disparus Le Diapason Rennes Mardi 6 octobre, 20h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit après adhésion au cinéclub.* Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre
Un film de Peter Weir, 1994
### **Cinémaniacs | Le cercle des poètes disparus**
**Le cercle des poètes disparus, Peter Weir, 1994**
Todd Anderson, un garçon plutôt timide, est envoyé dans la prestigieuse académie de Welton, réputée pour être l’une des plus fermées et austères des États-Unis, là où son frère avait connu de brillantes études.
C’est dans cette université qu’il va faire la rencontre d’un professeur de lettres anglaises plutôt étrange, Mr Keating, qui les encourage à toujours refuser l’ordre établi. Les cours de Mr Keating vont bouleverser la vie de l’étudiant réservé et de ses amis…
► **Mardi 6 octobre à 20h
au Diapason**
Gratuit après adhésion au cinéclub.*
Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre
*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)
Bande annonce: [https://youtu.be/ye4KFyWu2do?si=R6w3x7aNjYDKttM4](https://youtu.be/ye4KFyWu2do?si=R6w3x7aNjYDKttM4)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-06T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-06T20:30:00.000+02:00
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https://diapason.univ-rennes1.fr/
Le Diapason Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35703 Ille-et-Vilaine
culture@univ-rennes1.fr
G.Julien
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