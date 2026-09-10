Informations pratiques

Cinémaniacs | Les diaboliques Le Diapason Rennes Mardi 15 décembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit après adhésion au cinéclub.* Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

Un film de Henri-George Clouzot, 1955 – 35mm

### **Cinémaniacs | Les diaboliques**

**Les diaboliques, Henri-George Clouzot, 1955 – 35mm**

Dans une institution destinée à l’éducation des jeunes garçons, Christina et Nicole, respectivement épouse et maîtresse du directeur Michel Delasalle, s’associent afin d’assassiner l’homme qu’elles ont fini par haïr. Mais quelques jours après leur méfait, le corps de Michel disparaît…

**► Mardi 15 décembre à 20h au Diapason**

Gratuit après adhésion au cinéclub.* Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande annonce :

[https://youtu.be/BzbGtjtfZwA?si=_INkICqc3jGf1JEP](https://youtu.be/BzbGtjtfZwA?si=_INkICqc3jGf1JEP)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-15T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-15T20:30:00.000+01:00

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https://diapason.univ-rennes1.fr/

Le Diapason Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35703 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr

G.Julien



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