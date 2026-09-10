Informations pratiques

Cinémaniacs | L’Esprit de l’Arcouest Le Diapason Rennes Mardi 17 novembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit après adhésion au cinéclub.* Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

Un film de Florence Riou, 2024, en partenariat avec Comptoir du doc, et en présence de la réalisatrice.

### **Cinémaniacs | L’Esprit de l’Arcouest**

**L’Esprit de l’Arcouest, Florence Riou, 2024**

**En partenariat avec Comptoir du doc, et en présence de la réalisatrice.**

A la pointe de l’Arcouest en Bretagne, face à l’archipel de Bréhat, un petit groupe de professeurs de la Sorbonne se retrouve chaque été au début du XXème siècle. Des valeurs communes depuis l’Affaire Dreyfus, les relient : partage des connaissances, curiosité et esprit critique. Comment ce groupe, nommé « Sorbonne plage » dans les années trente, va t-il marquer la recherche française et s’investir dans la société tout au long du XXème siècle ? Hélène Langevin-Joliot, physicienne et petite fille de Pierre et Marie Curie, nous livre les motivations scientifiques et politiques qui les animent. Bernadette Bensaude-Vincent et Andrée Bergeron, historiennes des sciences spécialistes de la période, commentent les enjeux face à la montée d’idée totalitaires. Cette page d’histoire reconstituée avec un de ses témoins majeurs, interroge notre rapport à la connaissance et renvoie à la place de la science dans la société aujourd’hui, pour préserver la paix.

**► Mardi 17 novembre à 20h au Diapason**

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande annonce :

[https://youtu.be/QjOcHgLcwHo?si=DIn23lLasTO-Y2FJ](https://youtu.be/QjOcHgLcwHo?si=DIn23lLasTO-Y2FJ)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-17T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-17T20:30:00.000+01:00

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https://diapason.univ-rennes1.fr/

Le Diapason Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35703 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr

G.Julien



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