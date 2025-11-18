Cinémaniacs | Lettre d’un cinéaste à sa fille Le Diapason – Université de Rennes Rennes

### **Cinémaniacs | Lettre d’un cinéaste à sa fille**

Lettre d’un cinéaste à sa fille est un film artisanal et libre, un film personnel et ludique sous forme de lettre ; un film tissé de mille histoires et cousu de différentes textures, un livre d’images où un cinéaste prend position par rapport au cinéma et donne à voir les visages et les histoires qu’il veut partager.

**► Mardi 18 novembre à 20h**

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande annonce : [https://vimeo.com/ondemand/lettreduncineaste/577163040?autoplay=1](https://vimeo.com/ondemand/lettreduncineaste/577163040?autoplay=1)

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

