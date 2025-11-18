Cinémaniacs | Lettre d’un cinéaste à sa fille Le Diapason – Université de Rennes Rennes
Gratuit après adhésion au cinéclub.
Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre
Un film d’Eric Pauwels • 2002 • 35mm • Spécial mois du doc
### **Cinémaniacs | Lettre d’un cinéaste à sa fille**
**Un film d’Eric Pauwels • 2002 • 35mm • Spécial mois du doc**
Lettre d’un cinéaste à sa fille est un film artisanal et libre, un film personnel et ludique sous forme de lettre ; un film tissé de mille histoires et cousu de différentes textures, un livre d’images où un cinéaste prend position par rapport au cinéma et donne à voir les visages et les histoires qu’il veut partager.
**► Mardi 18 novembre à 20h**
Bande annonce : [https://vimeo.com/ondemand/lettreduncineaste/577163040?autoplay=1](https://vimeo.com/ondemand/lettreduncineaste/577163040?autoplay=1)
Début : 2025-11-18T20:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-18T22:00:00.000+01:00
https://diapason.univ-rennes.fr/
Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68
G.julien