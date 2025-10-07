Cinémaniacs | L’île aux chiens Le Diapason – Université de Rennes Rennes

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

Un film de Wes Anderson • 2018 • Blu-Ray

### **Cinémaniacs | L’île aux chiens**

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville.

**► Mardi 7 octobre à 20h**

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande annonce : [https://youtu.be/xYsfYzHNvZ4?feature=shared](https://youtu.be/xYsfYzHNvZ4?feature=shared)

Début : 2025-10-07T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-07T21:30:00.000+02:00

https://diapason.univ-rennes.fr/

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

