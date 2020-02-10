Cinémaniacs | Magnolia Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mardi 10 février, 20h00 Ille-et-Vilaine

### **Cinémaniacs | Magnolia**

**Un film de Paul Thomas Anderson • 1999 • 35 mm • Festival Travelling**

Earl Partridge, âgé et malade, va bientôt mourir. Il demande a son fidèle infirmier de retrouver le fils qu’il a jadis abandonne. Sa jeune épouse, qui convoitait sa fortune, devrait se réjouir mais n’y parvient pas. Frank Mackey, jeune gourou cathodique de la séduction masculine, s’est construit un passé et une vie. Mais combien de temps le masque peut-il résister? Toutes ces vies s’entrecroisent le temps d’une journée comme les autres sous le soleil de la Californie.

**► Mardi 10 février à 20h**

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande annonce:

[https://youtu.be/li3y0SBexas?si=Mih6wefm7Ro8C5w6](https://youtu.be/li3y0SBexas?si=Mih6wefm7Ro8C5w6)

https://diapason.univ-rennes.fr/

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes

culture@univ-rennes1.fr

